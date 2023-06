Acque contaminate in Romagna | la sfida dell’assessore | «Oggi ne bevo un bicchiere»

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’assessore al turismo dell’Emilia-Andrea Corsini vuole fare festa nel giorno dell’inizio dell’estate al mare. Con un tuffo in acqua e una bella bevuta acqua marina. Perché vuole far sapere a tutti che l’acqua dellaè a posto. Corsini annuncia la sua iniziativa al Resto del Carlino. Il giornale ricorda che c’è un precedente: nel 1989 il capo dell’Apt Primo Grassi riempì uncon l’acqua dell’Adriatico pieno di mucillagine. E lo sorseggiò davanti alle telecamere per dimostrare che non c’erano pericoli. «Fu una mossa comunicativa straordinaria. Per far tornare i turisti fu più importante queld’acqua che mille costosissime campagne», ricorda Corsini con Massimo Pandolfi. Un tuffo dove l’acqua è più blu Per questo lui vuole fare la stessa cosa: «Per prima cosa mi tufferò in acqua ...