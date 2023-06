Acerbo Prc-Se | “Deriva guerrafondaia dell’Ue”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 giugno 2023) MaurizioROMA – Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, coordinamento di Unione Popolare, interviene dopo che ieri il Parlamento europeo ha approvato il regolamento ASAP, per sovvenzionare l’industria di armi e la produzione di munizioni in Europa: “Milioni di euro regalati all’industria militare con la possibilità per gli stati di usare risorse dai fondi sociali europei per sovvenzionare la produzione di armi. Un regolamento che in nome della furia bellicista introduce deroghe alla direttiva europea sull’orario di lavoro, consentendo orari straordinari e di introdurre orari di 48 ore a settimana”.parla di “una follia militarista che toglie risorse per sanità, scuola, asili, ambiente per produrre armi e prolungare la guerra. Una follia contro i lavoratori, lo ...