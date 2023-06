Accadde oggi | 2 giugno | almanacco del giorno

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 455 " I Vandali entrano a Roma e saccheggiano la città per due settimane. Ripartiranno ...nel 2017, come abbiamo detto, ma si trattò di una conferma. Solo a Berlusconi toccò due ... Quali compiti svolgeil governatore di Bankitalia Egli partecipa alla conduzione della politica ...Il 2 giugno del 1946, nacque la nuova Italia . Gli italiani (e per la prima volta le italiane) furono chiamati alle urne per decidere del loro futuro con due voti: uno nel referendum istituzionale tra ...

Accadde oggi - De Rossi: "Andare via Ci ho pensato, ma non sarei felice lontano da Roma". Lobont:... Voce Giallo Rossa

Il presidente della Lega B: “L’amore per la propria squadra non può mai essere violenza perché la violenza è la negazione dell’amore” Mauro Balata, presidente della Lega B, nelle ore successive a quan ...Scosso e sconfitto. Sono i sentimenti espressi in una lettera dal presidente della Lega B, Mauro Balata, in merito ai fatti accaduti giovedì sera durante il play-out Brescia-Cosenza, sospeso al 97° ...