Abbraccio a sorpresa tra Spalletti e ADL | colpo di scena? Ecco com’è stato interpretato

Non si aspettava questache hanno fatto i parenti: ci ha guardato con ammirazione. Siamo contenti ". Centinaia le persone che hanno risposto all'appello della famiglia: Mirko ha vissuto un ...Non si aspettava questache hanno fatto i parenti: ci ha guardato con ammirazione. Siamo contenti ". Centinaia le persone che hanno risposto all'appello della famiglia: Mirko ha vissuto un ...Non una, visto che la Cina non ha riconosciuto nemmeno la secessione dei territori ... che non può farsi percepite come troppo schierato a favore del Kosovo per non incentivare l'di ...

Abbraccio Spalletti-De Laurentiis: il gesto che ha spiazzato tutti napolipiu.com

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis si sono abbracciati durante la cerimonia del 'piede di Maradona': gesto che ha sorpreso tutti.Una cinquantina di scolari ed ex alunni hanno salutato Paola Soleri, che lascia dopo 40 anni di insegnamento alle elementari ...