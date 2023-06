A2A presenta l’8° bilancio di sostenibilità | a Bergamo raggiunto il 77% di raccolta differenziata

(Di venerdì 2 giugno 2023). A2A hato l’ottavoditerritoriale di, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i piani di attività previsti per i prossimi anni. In un incontro che si è svolto giovedì 1° giugno all’Università di. “Noi asiamo praticamente di casa – dichiara Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A –. Nel 2022 il nostro legame si è ulteriormente rinforzato: è bello lavorarci, perché è una città molto ordinata. Basti pensare al livello di pulizia, alla gestione dellae ai continui progetti di sviluppo avviati grazie al rapporto con l’amministrazione. Abbiamo portato gli investimenti al 31,9 milioni ...

In questo senso, la multiutilityè un alleato importante per vincere la sfida della Carbon neutrality entro il 2030" aggiunge. In continuità con l'impegno portato avanti nell'ultimo triennio per ..., società multiservizi italiana attiva nei settori di ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti, ha presentato giovedì 1 giugno 2023 l'ottavo bilancio di sostenibilità ...Bergamo , infatti, è tra le 100 città europee e le 9 città italiane scelte per guidare la transizione ecologica del continente: diveniamo quindi laboratorio del cambiamento erappresenta un ...

A2A presenta l'ottavo bilancio di sostenibilità territoriale di Bergamo LA STAMPA Finanza

A2A, società multiservizi italiana attiva nei settori di ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti, ha ...