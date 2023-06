A fuoco palazzo in zona est di Roma | 1 morto | cento sfollati

(Di venerdì 2 giugno 2023) dormitori colli aniene.jpg su Tg. La7.it - E' di une 17 feriti il bilancio dell'incendio che si è sviluppato oggi in una palazzina in ristrutturazion e in via D'Onofrio, ai ...

"Purtroppo ha ripresoadesso una delle due scale - annuncia - Sulle cause ancora non c'è ... Ilè totalmente inagibile. Abbiamo ancora delle incognite per gli appartamenti che non siamo ......aggiungono le ragazze che lavorano nel negozio che sta giusto di fronte al- Poco dopo abbiamo visto anche le fiamme. Poi è stato l'inferno, non abbiamo capito più niente'. I vigili del...Il corpo è stato recuperato dai vigili delsulle scale del. La vittima sarebbe stata uccisa dal fumo che si è sprigionato dall'incendio. Assessore Zevi: cento sfollati "Le cause dell'...

A fuoco un palazzo in ristrutturazione: un morto, sette feriti e 15 intossicati a Colli Aniene. "Abbiamo sent… Repubblica Roma

Un incendio ha devastato un palazzo di 7 piani a Roma, nel quartiere Colli Aniene. La palazzina è andata a fuoco dopo una serie di esplosioni. Nell'edificio che si trova all'incrocio con largo Nino ...Un morto e nove feriti. E' il bilancio di un incendio avvenuto a Roma, nel primo pomeriggio del 2 ...