A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2023 a Roma | l’orario

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 giugno 2023) A che ora è ildel 2? La pattuglia acrobatica italiana, famosa in tutto il mondo, come da tradizione, passerà sull’Altare della Patria intorno alle 9,15 quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Piazza Venezia per deporre la corona d’alloro con i tre colori della nostra bandiera. Un altrosarà effettuato, salvo cambiamenti di programma, al termine della parta che partirà intorno alle 9,45 in via dei Fori Imperiali. Streaming e tv Abbiamo visto a che ora è previsto ilper la festa del 2...