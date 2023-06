A 10 anni dalla scomparsa | iniziative e audio degli spettacoli cult Fo-Rame ricordano un' attrice carismatica e senza paura

Leggi su iodonna

(Di venerdì 2 giugno 2023) Francaamava cantare. «Io c’avevo una nonna pazza, che allevava gatti di pezza, abitava su una terrazza e dormiva in una tinozza, in una tinozza in riva al mare». Ma era anche una grande giocatrice di carte, di poker in particolare. Restano leggendarie le sue partite, ovviamente non a soldi, in estate sulla spiaggia o nella casa di Cesenatico insieme alle sue amiche. Era anche una nonna che sapeva viziare. «Quando non mangiavo – racconta Mattea Fo, sua nipote e Presidente della Fondazione Dario Fo e Franca– chiamavano sempre lei. Dario Fo e Francaguarda le foto ...