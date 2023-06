2 giugno | Schlein | ' a casa della partigiana Iole Mancini | ecco chi ha fatto nostra Repubblica'

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Sono stata a trovaresua. Un incontro indimenticabile.ha 103 anni e tanta memoria. Dei suoi tempi da, dell'arresto di suo marito Ernesto Borghesi,sua detenzione in uno dei luoghi più terrificanti dell'occupazione tedesca a Roma: la prigione nazista di via Tasso, nella quale fu detenuta e interrogata da Priebke. Ci ha raccontatocrudeltà che ha visto e subito, una vnza che segna la vita, anche dopo la Liberazione. Abbiamo parlato dell'indignazione di fronte a chi nega o vuole riscrivere la storia e dell'impegno che la porta ancora nelle scuole". Lo scrive in un post su Facebook la segretaria del Pd Elly. "'È importante, ho ancora tanto da fare', ci ...

A loro pensava ieri mattina Mattarella, nel primo 2celebrato dal governo di destra. Un ... L'ha detto in un question time alla Camera dove Elly, al primo intervento da segretaria del Pd, ...sigfrido ranucci 1 - 2, SIGFRIDO RANUCCI: AL QUIRINALE SALVINI MI HA SALUTATO E MI HA FATTO PIACERE; MENTRE PARLAVO CONPOI CI HA INTERROTTO E… Da 'Un giorno da Pecora - Radio1' Chi ho incontrato ieri ...Un sorpasso in piena regola in base ai dati riportati da Libero , che si inserisce nella partita delle prossime elezioni europee fissate per il2024. Perè già record: cappotto senza ...

Ecco la prima volta di Elly Schlein al Quirinale per il primo giugno - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Sono stata a trovare Iole Mancini a casa sua. Un incontro indimenticabile. Iole ha 103 anni e tanta memoria. Dei suoi tempi da partigiana, dell’arresto di suo marito Ernest ...Selfie, sorrisi, amor di patria e quel “chi l'avrebbe mai detto...” prima della parata. E se il governo non ingrana - Pnrr, Mes, migranti, etc – le scenate ...