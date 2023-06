2 giugno | Richetti Az | ' Repubblica patrimonio comune | la vogliamo unita e solidale'

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu (Adnkronos) - "La, con i valori e i significati che incarna, è indiscussodi tutta la nostra comunità nazionale". Lo dice Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati, in occasione del 77esimo anniversario della proclamazione della. "Oggi, il settantasettesimo anniversario della sua proclamazione, ricorre mentre l'Emilia-Romagna soffre per le conseguenze provocate dal maltempo che tutto il Paese, con generosità, sta contribuendo a contrastare. Ecco, questa è lache, capace di essere quella casa degli italiani, nella quale, ogni giorno, riscoprire le origini della nostra democrazia ed il messaggio di quante e quanti lottarono per costruirla", ...

Il Terzo Polo è presente con, Paita e Carfagna. Non si vedono nè Calenda nè Renzi. Draghi ... 22023Ma non tutti nel suo partito la pensano così, di diverso avviso e il suo fido: " Si ... e poi sono state prorogate (al 302023) "da Draghi per favorire attuazione del Pnrr".... la proposta di legge di ratifica approderà in Aula a Montecitorio il prossimo 30. A ... ha avvertito il capogruppo di Azione - Iv, Matteo. L'Italia ha tempo fino alla fine dell'anno per ...

2 giugno: Richetti (Az), 'Repubblica patrimonio comune, la vogliamo ... Il Dubbio

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “La Repubblica, con i valori e i significati che incarna, è indiscusso patrimonio di tutta la nostra comunità nazionale”. Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia ...ROMA. Il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti l’aveva preannunciato: «Il Mes in parlamento arriverà. Noi non vogliamo ricattare nessuno». Evidentemente sapeva quel che stava per accadere: questa ma ...