Il Terzo Polo è presente con Richetti,e Carfagna. Non si vedono nè Calenda nè Renzi. Draghi ... 22023Parte delle risorse sarà coperta dall'aumento di un euro dei biglietti dei musei tra il 15e ... Tutti sono in corridoio, tranne gli esponenti del Terzo Polo Raffaella(IV) e Giuseppe ...Colosimo, 37 anni il prossimo 2, ha iniziato la sua carriera politica prima in Alleanza ... io per i vicepresidenti e i segretari ho votato scheda bianca', spiega Raffaelladi Italia Vita. ...

2 giugno: Paita (Iv), 'festa di tutti gli italiani' Il Dubbio

Che ci fosse malessere nel gruppo pd all’Europarlamento, in larga maggioranza schierato con Bonaccini alle ultime primarie, si era percepito già alla vigilia del voto sull’Act in Support of Ammunition ...Sul tavolo dell'assemblea dei senatori centristi c'è il futuro del Terzo Polo. Presenti insieme ai due leader degli schieramenti, Renzi e Calenda e alla ...