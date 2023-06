2 Giugno | Mattarella depone corona d' alloro all' Altare della Patria

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 022023 Il PresidenteRepubblica, Sergio, è giunto all', a Roma, dove ha deposto unadidinanzi alla tomba del Milite Ignoto in occasione delle celebrazioni per il 2. Arrivato in piazza Venezia, prima di deporre la, il Presidente ha ricevuto gli onori militari dei reparti schierati in piazza, a cui è seguita l'esecuzione dell'inno nazionale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev