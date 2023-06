2 Giugno | Mattarella depone corona d' alloro all' Altare della Patria

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 022023 Il PresidenteRepubblica, Sergio, è giunto all', a Roma, dove ha deposto unadidinanzi alla tomba del Milite Ignoto in occasione ...

Roma, 022023 Il Presidente della Repubblica, Sergio, è giunto all'Altare della Patria, a Roma, dove ha deposto una corona di alloro dinanzi alla tomba del Milite Ignoto in occasione delle ...Leggi Anche 2: ci guidano i valori della Repubblica e della Costituzione - Meloni: patria frutto di sacrifici che si compiono insieme L'emozionante passaggio della Pattuglia ...Le celebrazioni si sono aperte con l'alzabandiera solenne presso l'Altare della Patria e l'omaggio al Milite Ignoto da parte del presidente. Poi il passaggio delle Frecce Tricolori. Alla sfilata ai ...

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 Subito dopo la deposizione della corona del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'esecuzione ...Giorgia Meloni celebra la festa della Repubblica per la prima volta come premier e rivolge un pensiero alla guerra in Ucraina: "C'è un Paese che ha aggredito e uno aggredito" ...