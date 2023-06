2 giugno | la Costituzione oggi è a rischio | il governo ne snatura i valori fondativi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) In occasione dell’appuntamento col 2, che nel 1946 vide il referendum istituzionale e l’elezione a suffragio finalmente universale dell’Assemblea Costituente, assistiamo a tanta retorica e a tante celebrazioni formali, anche se non mancano riflessioni più serie e legittimamente preoccupate. Infatti, laè a. Non in quanto possa essere abolita, ma perché ne viene eroso il valore del dettato, sia attraverso la quotidianità della vita politica sia attraverso norme cheno la concezione della democrazia elaborata dalle culture antifasciste, dapprima nella clandestinità, poi in consessi diversi – finalmente liberi – e infine nell’Assemblea eletta il 21946. La pratica politica corrente dimostra un assunto noto, ma spesso sottaciuto, perché ...