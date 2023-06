2 giugno | Guerini Pd | ‘condivido Mattarella | sostenere Ucraina nel ricercare pace giusta’

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Condivido le parole del Presidente della Repubblica Sergioche confermano la scelta, dell’Italia e dell’Europa, dil’nella resistenza all’aggressione russa e aunagiusta, nel rispetto del diritto internazionale”. Lo dice Lorenzo, deputato del Pd e presidente del Copasir, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della parata alla quale ha partecipato in occasione della festa del 2. L'articolo CalcioWeb.

Lo dice Lorenzo, deputato del Pd e presidente del Copasir, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della parata alla quale ha partecipato in occasione della festa del 2Meloni efanno capannello per conto loro, Boccia va e viene. Giuseppe Conte non è pervenuto ... 22023... il presidente del Copasir Lorenzo, Massimo D'Alema, il capogruppo Francesco Boccia con la ... 12023

Ultimo'ora: 2 giugno: Guerini (Pd), 'condivido Mattarella, sostenere ... La Svolta

Lo dice Lorenzo Guerini, deputato del Pd e presidente del Copasir, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della parata alla quale ha partecipato in occasione della festa del 2 giugno.Stop alla sosta, per tutta la durata del cantiere, lungo il piazzale dello stadio. E vengono istituite alcune nuove aree a disco orario eccetto residenti. Chi risiede nella zona può richiedere il pass ...