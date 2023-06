(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Buon 2a tutti, Festa della Repubblica e giorno diconquiste: oggi, 77 anni fa, l’Italia scelse la Repubblica, la democrazia, la libertà ed elesse l’Assemblea costituente, che avrebbe poi scritto la nostra Costituzione. Ma il referendum istituzionale fu pure il primo grande voto aperto alle donne, che furono determinati in quella scelta. Anche per questo il 2è davvero la festa di tutti gli italiani”. Lo scrive su Facebook Mara, presidente di Azione. L'articolo CalcioWeb.

E il referendum istituzionale fu il primo grande voto aperto alle donne: anche per questo il 2è davvero la festa di tutti gli italiani '. Lo scrive su Twitter Mara, presidente di ...ROMA - Mercoledì 7, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la cerimonia 'In ricordo ... il senatore Nicola Irto, i deputati Marae Roberto Giachetti. L'...Anche per questo il 2è davvero la festa di tutti gli italiani". Lo scrive su Facebook Mara, presidente di Azione.

2 giugno: Carfagna, 'giorno di grandi conquiste' Il Dubbio

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Buon 2 giugno a tutti, Festa della Repubblica e giorno di grandi conquiste: oggi, 77 anni fa, l’Italia scelse la Repubblica, la democrazia, la libertà ed elesse l’Assemblea ...ROMA - Mercoledì 7 giugno, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la cerimonia "In ricordo di Jole Santelli". Indirizzo di ...