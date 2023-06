2 giugno | 300 sindaci con la fascia tricolore aprono parata ai Fori Imperiali

Buongiorno, oggi è il 2, Festa della Repubblica". Il precedente Già la scorsa estate, in ... La sfilata è stata aperta dasindaci con la fascia tricolore. Oltre al sorvolo della Pattuglia ...Roma, 022023 Con lo sfilamento deisindaci - fasciati di Tricolore - è iniziata la parata ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica. Tra i primi cittadini anche quelli di alcuni dei comuni ......della Repubblica in via dei Fori Imperiali insieme ad altri circasindaci provenienti da tutta Italia. Della delegazione umbra ha fatto parte anche il segretario Silvio Ranieri Roma, 2...

Festa della Repubblica - Il 2 Giugno 300 sindaci apriranno la parata ... ANCI LOMBARDIA

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 Con lo sfilamento dei 300 sindaci - fasciati di Tricolore - è iniziata la parata ai Fori Imperiali per la ...Ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. L'annuncio del MiC ...