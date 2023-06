Zuppa di Porro 1 giugno 2023

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 giugno 2023)di. Siamo al primo di, non so per voi, ma questi sei mesi mi sembrano volati. Nel frattempo siamo arrivati alle consuete considerazioni finali della banca d’Italia. Il loro valore: pari a zero. Vi ricordate quelle del 2011, in cui dissero che il debito non era un problema per l’Italia, lette da Draghi. E poi fecero fuori Berlusconi sullo spread. Vogliamo parlare della vigilanza bancaria? Gnete seria per carità, ma quante ne ha azzeccate? Pezzo di Fubini di oggi; imbarazzante. Pensate un po’ Visco si porta il lavoro a casa e legge i dossier fino alle tre. Tra le cose che chiede: il salario minimo. Pil Italiano meglio di america e francia e germani: ma non facciamoci troppe illusioni. Bello Titolo giornale su opposizione surrogata, Schlein tira dritto. Il giallo degli 007. Gramellini contro Santoro: c’è da ridere. ...