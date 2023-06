Zucchero Fornaciari | «Tina Turner | la mia Emilia e perché non voglio collaborare con i trapper»

...a vedere il tour di, il suo "World Wide Tour" che, ha aperto la sua 'italian leg' nel magico e meraviglioso spazio delle Terme di Caracalla a Roma e che porterà in giro Adelmoe ...AGI -potrebbe avere le ore contate. Non l'artista, ma il suo nome. A dirlo, seriamente seppure mascherando la dichiarazione come una battuta, è il cantautore emiliano stesso al termine ...Doppio appuntamento, il 24 e il 25 luglio, con il World Wild Tour diSugar. La kermesse si concluderà il 3 agosto con uno straordinario ritorno: Plácido Domingo.

L'importanza di chiamarsi Adelmo. Zucchero non vuole più essere Zucchero AGI - Agenzia Italia

Il World Wild Tour è lo show con cui Zucchero celebra i suoi 40 anni di carriera. La branca italiana è partita dalle Terme di Caracalla di Roma il 30 (sold-out, quattromila presenti) ...Reduce dal grande successo alle Terme di Caracalla di Roma per la prima data italiana del 2023 del World Wild tour, Zucchero Sugar Fornaciari annuncia il concerto del 27 luglio al Teatro Valle dei Tem ...