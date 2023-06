Zucchero e il World Wild Tour | ' Scrivo brani da bar? I maestri blues hanno sempre parlato di sesso'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Proprio alla Romagna l'artista ha dedicato l'esecuzione di 'Let It Shine', scritta originariamente per New Orleans dopo l'uragano Katrina, e la sua partecipazione al concerto - evento Italy Loves ...

IlWild Tour è lo show con cuicelebra i suoi 40 anni di carriera. La branca italiana è partita dalle Terme di Caracalla di Roma il 30 (sold - out, quattromila presenti) e 31 maggio, con ...... di vecchia, sana, buona musica suonata che di 'vecchio' in realtà non ha un bel niente Bene, se è così forse è il caso che andiate a vedere il tour di, il suo "Wide Tour" che, ha ......stesso al termine dell'incontro con la stampa in occasione dell'inizio in Italia del suo '... Terminata la conferenza stampa,è tornato sull'argomento e ha chiarito che è un po' di tempo ...

'World Wild tour' di Zucchero fa tappa anche ad Agrigento Agenzia ANSA

Reduce dal grande successo alle Terme di Caracalla di Roma per la prima data italiana del 2023 del World Wild tour, Zucchero Sugar Fornaciari annuncia il concerto del 27 luglio al Teatro Valle dei Tem ...Abbiamo assistito al concerto a Caracalla della prima tappa italiana del World Wild Tour di Zucchero. Tra ricordi, malinconia e Overdose d'amore ...