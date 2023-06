Ziliani attacca Agnelli | “Il lupo cattivo di Cappuccetto Rosso al confronto fa ridere”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il giornalista de Il Fatto Quotidiano si è soffermato sul patteggiamento della Juventus e sull’ex presidente Andrea. Un’ammenda da 718 mila euro. E’ questa la sentenza emessa dalla Corte Federale di Appello in merito al caso plusvalenze, che aveva inflitto alla Juventus una penalizzazione di 10 punti. Nel documento depositato, i giudici hanno utilizzato una logica aritmetica per quantificare la sanzione, assegnando un peso in punti a ciascun dirigente condannato con potere di firma. I punti di penalizzazione attribuiti sono i seguenti: Fabio Paratici (4 punti), Andrea(3 punti), Maurizio Arrivabene (2 punti) e Federico Cherubini (1 punto). La sanzione di 10 punti, da scontare nella stagione sportiva in corso, è stata considerata adeguata in base ai criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza stabiliti. E a soffermarsi su ...

...per primo il traguardo dopo una volata a tre con il milanese Daniele Colli e Andrea. ... 'Va che quello, ocio!', ironizza per vedere gli sguardi di quelli arrivati davanti con la smania ..., per Abodi la penalizzazione alla Juve non andava inflitta Per capirci: secondo il ministro a dover essere più credibile e trasparente non sono i comportamenti dei dirigenti del calcio, è la ......per primo il traguardo dopo una volata a tre con il milanese Daniele Colli e Andrea. ... 'Va che quello, ocio!', ironizza per vedere gli sguardi di quelli arrivati davanti con la smania ...

Ziliani attacca la Juve: "Ha falsato 10 campionati e il Ministro dello ... Vesuvio Live

Sul proprio account Twitter, Paolo Ziliani ha commentato così le recenti parole del ministro Andrea Abodi: "Diciamolo: un governo serio, che ritiene importante che ...