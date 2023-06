Zerocalcare e Prodi | ma che dite? Sul governo frasi patetiche

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Inizio il mio editoriale di oggi commentando le dichiarazioni di due signori molto diversi tra loro. Uno è un fumettista abbastanza conosciuto chiamato, mentre l’altro è un ex professore, un grande statista che è stato anche Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione Europea, di nome Romano. Entrambi dicono le stesse cose. Il primo, il fumettista, sostiene che il potere non tollera il dissenso e vuole cancellarlo con la galera. “Il caso Roccella dimostra che chi governa deve accettare di essere contestato”. Invece, l’ex Presidente del Consiglio e statista, un uomo molto importante nella storia italiana, afferma che in Italia c’è un’involuzione autoritaria e che ilvuole tutto. L’unica cosa che voglio dire riguardo a queste due prese di posizione molto diverse è che sono ridicole e ...