Zeppieri-Ruud oggi in tv | Roland Garros 2023 | orario preciso | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Giulioè chiamato ad un’altra impresa. Il tennista romano, dopo aver battuto nel suo debutto alil kazako Alexander Bublik al termine di una battaglia durata cinque set, avrà una sfida quantomeno proibitiva contro il finalista della scorsa edizione, il norvegese Casper. Il numero 4 del tabellone francese ha vissuto un debutto tranquillo contro lo svedese Elias Ymer; un 6-4 6-3 6-2 in poco più di due ore che non ha lasciato spazio a repliche.però non parte battuto nell’animo, come dimostrano le sue parole nella conferenza stampa post successo su Bublik del 30 maggio. Per l’azzurro ci sarà l’onore di aprire ildel Philippe Chatrier; scenderà difatti in campo sul centrale alle 11.45. Dopo di loro la numero 1 del tabellone femminile Iga ...