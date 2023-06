Zeppieri a testa altissima | ' Soddisfatto del mio torneo'

giocherà Perugia e Parma, prima delle qualificazioni di Wimbledon: "Mi piace l'erba, mi sarebbe piaciuto giocare di più ma voglio provare a far punti e a salire in classifica - conclude - .Jannik Sinner esce clamorosamente di scena nel 2° turno: l'azzurro, ottavadi serie del ... Fuori anche Giuliocontro Casper Ruud. Il 21enne cede 63 62 46 75 al numero 4 del mondo al ...dà tutto ma è fuori Un instancabile Giuliosi arrende invece al norvegese Casper Ruud. L'italiano impegna sul Philippe - Chatrier per 3 ore ladi serie numero 4 del tabellone, ...

Roland Garros: Giulio Zeppieri esce a testa altissima contro il n.4 al mondo, il norvegese Casper Ruud ilmessaggero.it

Jannik Sinner esce clamorosamente di scena nel 2° turno: l’azzurro, ottava testa di serie del seeding ... Fuori anche Giulio Zeppieri contro Casper Ruud. Il 21enne cede 63 62 46 75 al numero 4 del ...Giulio Zeppieri è uscito a testa altissima dal secondo turno del Roland Garros 2023. Il n.129 del ranking si è dovuto arrendere in quattro set al norvegese Casper Ruud (n.4 ...