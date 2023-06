Zelensky - Nel centro del mirino | Bear Grylls incontra su Nove il Presidente dell' Ucraina

(Di giovedì 1 giugno 2023) Venerdì 2 giugno suilper raccontare le storiea popolazione colpita dagli orroria guerra. Venerdì 2 giugno, alle 0:30, su, va in onda- Neldel, uno speciale in cuiintervista ile la popolazione in lotta contro l'invasore russo. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo. L'esperto di sopravvivenzaha preso parte ad una spedizione unica nel suo genere, un viaggio nel cuore ...

Venerdì 2 giugno , alle 0:30, su Nove , va in ondacentro del mirino , uno speciale in cui Bear Grylls intervista il presidente dell'Ucraina e la popolazione in lotta contro l'invasore russo. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo. ...... per il secondo summit della European political community (Epc), il format nato2022 per volere ... sia in pubblico che direttamente al presidente Volodomyr, arrivato in presenza in ...frattempo, l'Ucraina non si preoccupa di nascondere le sue enormi aspettative: il presidente Volodymyrancora oggi ha ripetuto di aspettarsi 'un messaggio molto chiaro ' che l'Ucraina ...

Segui Tag24 anche sui social C’è anche Giorgia Meloni nel novero dei capi di Stato e di governo presenti, insieme ai vertici dell’Unione Europea, all’incontro tra la Comunità Politica Europea (Epc) in ...'Ci fermeremo solo quando l'Ucraina vincerà'. Il leader ucraino in Moldavia per la riunione Epc con oltre 40 leader, fra cui Meloni, Macron, Sanchez. La premier: 'L'Italia è in prima fila nel sostegno ...