Zdenek Zeman | “Patteggiamento Juventus? Le cose sono state risolte all’italiana”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023)dice la sua sultra lae la Procura sulla manovra stipendi. Con l’ammenda di 718.240 euro, il Tribunale Federale nazionale ha accolto la proposta di, normata dall’articolo 127 del CGS. “Alla fine le, come spesso accade in questo paese”, ha detto il tecnico boemo ai microfoni di calciomercato.com dopo la sfida tra il suo Pescara e l’Entella. “Si è deciso di non decidere perché forse così conviene a tutti”, le parole di. “Ma quando un intero consiglio di amministrazione si dimette (il riferimento è a quello juventino e al suo ex presidente Andrea Agnelli, ndr) mi pare evidente che qualche cosa che non va debba ...