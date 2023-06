Zampini attacca i tifosi romanisti | “Calcio pulito in Europa? Perdono e danno la colpa all’arbitro infame”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il fondatore di Juventibus, Massimo, si è scagliato contro idopo la finale diLeague tra Roma e Siviglia. Massimonon le manda a dire. Il creatore del canale Twitch, Juventibus, si è scagliato contro i, ‘reduci’ dalla sfortunata finale diLeague con il Siviglia, vinta proprio dal club spagnolo ai rigori. S ono state tante le polemiche deigiallorossi per la direzione dell’arbitro Taylor, il cui arbitraggio non è stato decisamente dei migliori. Tanti gli episodi chiave, tra cui il più clamoroso relativo ad undi rigore concesso al Siviglia per un tocco netto di Ibanez sul pallone: grazie all’intervento del VAR, Taylor ha potuto correggere la ...