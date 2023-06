Zakaria saluta il Chelsea: torna alla Juve | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Fabrizio Romano, tramite Twitter, ha rivelato che il Chelsea ha deciso di non riscattare Denis Zakaria: "Mauricio Pochettino ha deciso anche per Denis Zakaria: il centrocampista ...Il Milan potrebbe guardare alla Juventus per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione: stando a quanto riportato da "Calciomercato.it", i rossoneri ...