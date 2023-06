Yellowjackets | il finale della seconda stagione registra ascolti record in streaming

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilè il più visualizzato insu Showtime dopo Dexter: New Blood. Proprio come era avvenuto per la premiere, anche il2 diè risultato il più visto in assoluto su Showtime, secondo solo aldi Dexter: New Blood. L'episodio che ha concluso lae rimandato l'appuntamento alla3 digià confermata, ha fattore 1.5 milioni di visualizzazioni durante il weekend, essendo stato distribuito nella giornata di venerdì, ben due giorni primamessa in onda tradizionale. Ilha battuto anche i dati di ...

Proprio come era avvenuto per la premiere, anche ildella Stagione 2 diè risultato il più visto in assoluto su Showtime, secondo solo aldi Dexter: New Blood . L'episodio che ha concluso la stagione e rimandato l'...Com'era già successo quest'anno con la prima puntata di, anche ildella seconda stagione dello show ha fatto registrare numeri record per quanto riguarda i dati streaming su Showtime. L'episodio in questione era già disponibile sulla ..." So che alcune persone hanno apprezzato molto ildi #... a differenza di altre persone a cui invece non è piaciuto affatto ...", ha spiegato la Lyle, prima di chiedere: " ...

Yellowjacket: il finale della Stagione 2 fa registrare il record di streaming per Showtime Everyeye Serie TV

School is officially out for summer now that Paramount+’s infectiously energetic Grease: Rise of the Pink Ladies has dropped its Season 1 finale. Before you start jonesing anew for catchy bops, ...Il finale della seconda stagione è il più visualizzato in streaming su Showtime dopo Dexter: New Blood. Proprio come era avvenuto per la premiere, anche il finale della Stagione 2 di Yellowjackets è r ...