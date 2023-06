Womad Roma 2023 | nella capitale il Festival internazionale di World Music e nuove tendenze

(Di giovedì 1 giugno 2023) Prima volta aper, il più importante e prestigiosoal mondo di, a Villa Ada dal 9 all’11 giugno. Il, fondato nel 1980 da Peter Gabriel, promuove la cultura delle diversità in tutte le sue forme, dallaa, all’arte e alla danza, per affermare l’importanza e il valore di una società multiculturale, per promuovere la solidarietà e l’inclusione, contro ogni forma di discriminazione. L’educazione al rispetto sociale e ambientale sono alcuni dei pilastri portanti delche vuole ridurre le distanze tra le persone attraverso il messaggio universale dellaa, ma anche dibattiti, ...

... 500mila in più di Milano ' sottolinea con orgoglio Alessandro Onorato , assessore ai grandi eventi diCapitale durante la conferenza di presentazione di, che aggiunge: 'In questo anno e ...La manifestazione a Villa Ada dal 9 all'11 giugno. Carmen Consoli è stata scelta per l'anteprima del 7 ...... Piazza Lucio Dalla (partecipazione) 03.06.2023 - SENISE (PZ) - Zona Antico Mercato 06.06.2023 - TRIESTE - Teatro Rossetti (partecipazione) 09.06.2023 -Festival - Villa Ada - Via ...

Womad Festival 2023 Roma per la prima volta nella Capitale ... Tag24

Il collettivo musicale calabrese Parafoné rappresenterà l’Italia sul palco del “Womad”, il più importante e prestigioso Festival al mondo di “World Music”, per la prima volta ospitato anche a Roma, ...Womad Roma 2023 è prodotto da Helikonia e Womad Festival in collaborazione con Artemedios, Globart e il sostegno di Arci e Alcazar.