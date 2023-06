William e Harry | l’incontro segreto col maggiordomo di Diana

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il principeed il principeavrebbero avuto un incontro incon l’exdi mamma. Paul Burrell, infatti, è diventato famoso negli anni per aver affiancato la principessa del Galles per moltissimi anni. In più occasioni avrebbe rivelato retroscena inediti della vita della prima moglie di re Carlo. Le fonti collocano questo incontropoco prima del matrimonio del duca di Sussex con Meghan Markle. La chiacchierata tra loro non era per nulla scontata. Si dice, infatti, che i principi fratelli gli avessero parlato l’ultima volta dopo il funerale di Ladynel 1997. Ai tempi il principeaveva 12 anni e il principene aveva 15. Qualche mese fa, inoltre, lo stesso Paul Burrell ha ...