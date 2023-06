Will Ospreay | “Sono stato vicinissimo alla WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il mondo del wrestling è semprericco di “what if”. Tantissimele stelle di questo business che nonmai approdate in WWE in maniera ufficiale e non è mai tardi per fare fanta wrestling. Uno di questi atleti èche dopo una gavetta di rispetto in Regno Unito ha dominato la scena nipponica. In una recente intervista ha dichiarato di esserefederazione di Stamford. No regrets “Nel 2016WWE ma non ho rimpianti. In New Japan ho tutto, mi sento come a casa. Non volevo diventare una star con il wrestling, mi piace divertirmi ed in piu’ mi danno una barca di soldi per fare cio’ che amo nel week end. ...