WhatsApp | svolta per le chiamate? Il nuovo indicatore sorprende

Leggi su chenews

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si preannunciano nuove novità per gli utentiper la sezionein arrivo? Ecco il possibile cambiamento. Il recente periodo vede profondi cambiamenti per la piattaforma di. Gli sviluppatori, infatti, lavorano in maniera decisamente intensa per dare nuovi strumenti agli oltre 2 milioni di utenti che popolano l’app.sta testando unper la sezione– Adobe Stock – CheNews.itChi segue questo settore sa molto bene di come le novità non vengono diffuse fin da subito ma vengono testate nella versione beta disponibile all’interno del programma Google Play Beta. Proprio lì, è emersa una nuova opzione all’interno della sezione delle. La scoperta è stata ...