WhatsApp per le scelte del governo | sì o no? Il dibattito nel Regno Unito

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Mi sgomenta” che ilprenda importanti decisioni su. A dirlo è Si David Omand, uno dei più importanti civil servant nella storia recente del, già direttore dell’agenzia di cyber-intelligence GCHQ, capo della burocrazia del ministero dell’Interno e primo Security and Intelligence Coordinator (figura istituita dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti). Sir Omand sta promuovendo il suo ultimo libro, dal titolo “How to Survive a Crisis”, in televisioni, radio ed eventi pubblici. Ospite del programma PM su BBC Radio 4, ha commentato i cosiddetti “Lockdown Files” diffusi dal Telegraph. Si tratta di oltre 100.000 messaggitra Matt Hancock, ministro della Salute da luglio 2018 a giugno 2021, e altri ministri e funzionari sulla pandemia Covid-19. “Mi ...