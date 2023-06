Wanda Nara | indizio social sul futuro di Icardi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Adesso che ha vinto il campionato in Turchia con il Galatasaray , Mauroè tornato al centro dei rumors di mercato. Dopo una stagione ricca di gol (21 in 23 partite nella Super Lig turca) e ...

Anche sesui social qualche indizio lo ha ..., moglie di Mauro Icardi, ha parlato del futuro dell'attaccante argentino in vista della prossima stagioneha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram per parlare del ...torna a far parlare di sé. La showgirl, infatti, dopo la vittoria del campionato turco da parte del Galatasaray , club in cui milita il marito Mauro Icardi , ha pubblicato sul proprio ...

Scandalo a Masterchef, Wanda Nara flirta in tv: cosa succede Libero Magazine

Anche se Wanda Nara sui social qualche indizio lo ha lanciato... Futuro Icardi, l'indizio social di Wanda Nara non lascia dubbi La stagione in prestito dal Psg al Galatasaray, culminata con la ...Wanda Nara è stata ripresa dalla produzione di Masterchef per essersi lasciata andare a un evidente flirt con Juan Francisco ...