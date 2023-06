Vittorio Feltri e la tragedia di Enzo Tortora raccontata dal suo legale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il lettore dirà: ma allora è una fissazione. Ancora? La mia risposta è che finché avrò la forza di tenere un martello tra le mani, che in questo caso è metafora della macchina per scrivere ode suoi attuali surrogati cibernetici, lo picchierò come fa il batacchio sulla campana per ricordare la sua tremenda vicenda e rendere edotti i distratti che il sistema capace di stritolare un uomo perbene è ancora lì, intatto. Una macchina che si avvale di magistrati negligenti e bisognosi di fama in perfetta sincronia svizzera – nel senso dell'orologio – con la cricca di giornalisti cicisbei delle procure e – nel caso di– invidiosi di un collega mille volte più bravo di loro. L'occasione di riparlarne sta in un libro che consiglio vivamente. Lo ha scritto, sottoponendosi alle domande del preciso e capace Francesco Kostner, ...