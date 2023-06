Visore Apple | tutti gli indizi che puntano al lancio alla WWDC 2023

Questi potrebbero essere riferimenti alper realtà mista di, che dovrebbe essere svelato proprio durante l'evento. Secondo più fonti,terrà una serie di workshop per gli ...La possibile disponibile del gioco per ilsi evince da un semplice tweet condiviso da Jaroslav Beck, co - fondatore di Beat Games. Il tweet di Jaroslav Beck si limita a indicare la data ...Alla Wwdc 2023, è atteso il lancio del primodi realtà mista di, che dovrebbe aprire ad un nuovo parco di applicazioni con ulteriori possibilità di introito per gli sviluppatori ...

Apple condivide nuovi dettagli sulla WWDC e "conferma" il suo primo visore iPhone Italia

Manca davvero poco all’evento di Apple in cui avremo modo di assistere finalmente al tanto chiacchierato visore Apple, un dispositivo che è apparo nelle ultime ore in un recente leak in cui sono state ...Nuove indiscrezioni su Apple AR, il visore per la realtà aumentata che il gigante di Cupertino dovrebbe presentare lunedì prossimo.