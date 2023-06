Vigliotti | Kim sarà un calciatore del Manchester United

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nel corso di "Giochiamo D'Anticipo" su Tele Vomero, Gianlucaha lasciato le seguenti dichiarazioni: “La storia di Kim a Napoli è finita, ildopo un anno in azzurro è pronto a volare in Inghilterra con destinazione. E’ stata una grande operazione dei procuratori quella della clausola. Nuovo allenatore? Nel giro di telefonate di ADL dobbiamo considerare anche i rapporti con Mendes, che in passato propose CR7 al Napoli. Io credo sia stato l’agente a offrire Conceição e non il contrario. Occhio al nome di Roberto Mancini”.