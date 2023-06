Video porno e chat erotiche in ufficio | il Tar annulla la sospensione di un colonnello dei carabinieri

(Di giovedì 1 giugno 2023) In Veneto, un tenenteè stato raggiunto da unadi quattro mesi a seguito del suo coinvolgimento in attività sessuali online durante l'orario di lavoro. Queste attività ...

Queste attività comprendevano la visualizzazione dipornografici, partecipazione a videochiamate erotiche e foto eautoerotici nel suo ufficio. Ma il tenente colonnello potrà presto ...... la cosa eccitante è quella") e il poliamore ("Mi chiedono, contenuti fetish, sex chat .un cui faccio sesso con una persona, io lo faccio con la mia ragazza o altre persone che stanno ...Al centro del procedimento itrovati nei suoi dispositivi elettronici, sequestrati nell'... Leggi Anche, Papa Francesco: 'Anche suore e preti hanno il vizio online' TI POTREBBE INTERESSARE

Il Tar del Venero ha accolto il ricorso dell'avvocato dell'ufficiale dell'Arma sospeso perché in ufficio era dedito ad attività erotiche online ...PORDENONE - Annullata la sospensione dal servizio per quattro mesi a un tenente colonnello accusato di condotte scabrose in orario di servizio e talora nel suo stesso ufficio. La decisione ...