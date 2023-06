Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023)DEL 1 GIUGNO ORE 16:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 FIRENZE6KM DI CODA PER #INCIDENTE AL KM 495+000 TRA ATTIGLIANO E#MAGLIANO SABINA DIREZIONE, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI CASAL DEL MARMO IN INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRAFIUMICINO ENINA SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO DIREZIONE FRATTOCCHIE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA VILLANOBVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A ...