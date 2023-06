Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023)DEL 1 GIUGNO ORE 15:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI CASAL DEL MARMO IN INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRAFIUMICINO ENINA SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO DIREZIONE FRATTOCCHIE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA VILLANOBVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE RICORDIAMO CHE I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 2, SABATO 3 E DOMENICA 4 GIUGNO. IL SERVIZIO SARÀ DUNQUE, INTERROTTO SULL’INTERA ...