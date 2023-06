Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

DEL 1 GIUGNO ORE 12,20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRTATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN VARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA, SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI STA IN CODA ALTEZZA PROTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VBIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREIZONE PONTE ID NONA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSIE E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VISA DELL'AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CAISLINA RALLENTAMENTI T RA BORGHGHESIANA E FINOCCHIO