Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2023 ore 11 | 30

(Di giovedì 1 giugno 2023)DEL 1 GIUGNO ORE 10,20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRAFIUMICINO E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA IS RALLENTA TRA LE USCITE APPIA ENINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE APPIA ED ARDEATINA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DLELE MOLE DIREZIONE ALBANO PERXORRENDO LA PROVINCIALE LAURENTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO NEL TERRITORIO DI CARONTI TRA VIA DELL’ACQUEDOTTO E VIA PONTINA VECCHIA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral