Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2023 ore 08 | 15

(Di giovedì 1 giugno 2023)DEL 1 GIUGNO ORE 07.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA APRILIA EPOMEZIA DIREZIONE COSA A CAUSA DI UN’INCIDENTE, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA ACILIA SU VIA FLAMINIA TRA RACCORDO E DUE PONTI E SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE RICORDIAMO CHE I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 2, SABATO 3 E DOMENICA 4 GIUGNO. IL SERVIZIO SARÀ DUNQUE, INTERROTTO SULL’INTERA LINEA NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA ...