(Di giovedì 1 giugno 2023) Non sarebbero state, quelle di Gregory Peck e della 'principessa' Audrey Hepburn, senza la suggestiva via. Senza quelda cui si entra in un'atmosfera da cinema. Eppure ...

Non sarebbero state Vacanze romane, quelle di Gregory Peck e della 'principessa' Audrey Hepburn, senza la suggestiva. Senza quel portone da cui si entra in un'atmosfera da cinema. Eppure oggi quel sogno della Dolce Vita si intravede solamente, coperto da un ponteggio ormai eterno. Su...... tra i quali spiccano i grandi nomi dell'arte, da un nucleo di primo Novecento, con Filippo De Pisis ,(1943), in asta con una stima di 8 - 12mila euro, Renato Guttuso , Bosco silano con ...FINISSAGE Mercoledì 7 Giugno 2023 Ore 18.30 ___________________ INFO E CONTATTIHOME, 55 Roma È possibile seguire gli approfondimenti e la promozione dell'evento sui seguenti ...

Via Margutta, il ponteggio eterno: montato 30 anni fa oscura il portone di Vacanze Romane leggo.it

Non sarebbero state Vacanze romane, quelle di Gregory Peck e della “principessa” Audrey Hepburn, senza la suggestiva via Margutta. Senza quel portone da cui si entra in ...In programma il 31 maggio a Napoli e in collegamento con Milano, l’asta vede un catalogo di quasi 200 lotti di arte moderna e contemporanea ...