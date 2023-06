Via libera Ue al piano munizioni Asap E il Pd si spacca

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Parlamento europeo ha dato il viaalla legge a sostegno della produzione diUe () per rafforzare la capacità produttiva europea ideata per sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina. Con l’introduzione di misure specifiche, tra cui un finanziamento di 500 milioni di euro, l’mira a potenziare la capacità produttiva dell’Unione europea per far fronte all’attuale carenza di, missili e loro componenti. I voti a favore sono stati 446; 67 i contrari; 112 gli astenuti. LO SCONTRO PD-GOVERNO Sono stati respinti gli emendamenti presentati dal gruppo dei Socialisti e democratici, anche quelli proposti dal Partito democratico per non consentire l’utilizzo dei fondi del Pnrr e di coesione per la produzione bellica. Brando Benifei, capodelegazione dem al Parlamento europeo, ha ...