Vessicchio duro | “Altro che Juve | una squadra riesce a farla sempre franca Con lei le Procure stanno ferme e zitte”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sergio, in un video su YouTube, si schiera a difesa dellantus attaccando unache. Lantus al centro di critiche e polemiche dopo essere stata ‘salvata’ in seguito al patteggiamento avvenuto con la Procura Federale per la manovra stipendi e alla ‘sola’ multa di 718.000 euro. A prendere le difese del club bianconero è stato anche il direttore di Tutto.net, Sergio, che in un video su Youtube, si è scagliato pesantemente contro un’altra, rea di esseredifesa e protetta: l’Inter di Simone Inzaghi. “Questi hanno messo in bilancio i soldi della “Digitalbits” ma quei soldi nel bilancio non ci sono mai ...