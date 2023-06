Vescovo su Madonna di Trevignano | ' fedeli disertino gli eventi'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ildi Civita Castellana Marco Salvi "sconsiglia" aidi partecipare agli incontri di. In attesa del giudizio della Commissione, che dovrà pronunciarsi sulle presunte ...

Ildi Civita Castellana Marco Salvi "sconsiglia" ai fedeli di partecipare agli incontri di ... che dovrà pronunciarsi sulle presunte apparizioni della, e "in base ai primi orientamenti a ...Ildi Civita Castellana, Marco Salvi, consiglia ai fedeli di non partecipare agli incontri delladi Trevignano. In attesa del giudizio della Commissione sulle presunte apparizioni della ......di Blagovesensk ('dell'Annunciazione') la preghiera si è rivolta direttamente alla'... La liturgia conclusiva del pellegrinaggio a Karasuk è stata presieduta dalFilipp, che ha ...

Civita Castellana. Madonna di Trevignano, il vescovo: non ... Avvenire

Il vescovo di Civita Castellana Marco Salvi "sconsiglia" ai fedeli di partecipare agli incontri di Trevignano. (ANSA) ...Il Vescovo di Civita Castellana: “in base ai primi orientamenti a cui è giunta la Commissione, tenendo conto della prudenza secolare della ...