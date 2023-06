Vergine a 36 anni sbarca su OnlyFans | “Aspetto il principe azzurro”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 1 giugno 2023)a 36. E’ la rivelazione fatta da Sonali Chandra, attrice e comica indiana che ha parlato orgogliosamente della sua castità. La donna ha svelato di non avere alcuna intenzione di andare a letto con nessun uomo prima del matrimonio perché lo reputa un atto sacro a cui bisogna dare la giusta importanza. Un motivo personale ma anche religioso, legato al suo Paese e alle sue origini. Sonali Chandra vive in America ma è di origini indiane e ha dichiarato di voler mantenere vive le sue tradizioni, anche a costo di andare controcorrente. La scelta dell’attrice non le impedisce di vivere al passo con i suoi tempi e per questo motivo ha deciso di aprire un profilo su. Una decisione che ha lasciato di stucco i fan dal momento che nella piattaforma vi sono soprattutto contenuti pornografici. “Ho deciso di ...