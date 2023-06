Vele d’Epoca | al via con la multipartenza il Capraia Sail Rally 2023

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tutto pronto per il via dele Arcipelago, regata che dall’8 all’11 giugno coinvolgerà la grande flotta di. L’evento, giunto alla terza edizione, si presenta come una regata itinerante organizzata dall’AssociazioneStoriche Viareggio. 25 barche alPartire da uno qualsiasi dei porti del Tirreno in direzioneregistrando rotta e posizione ai fini della classifica, condividere per due giorni la vita sull’isola partecipando alle regate costiere e al Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone e infine riprendere il mare alla volta di Portoferraio, all’Isola d’Elba, per la tappa finale e le cerimonia di ...